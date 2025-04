GGD begint weer met vaccinaties tegen apenpokken voor selectie risicogroepen

Foto via RIVM

De GGD gaat vanaf 14 april tot het einde van de zomer weer gratis vaccinaties aanbieden tegen apenpokken, ook wel bekend als ‘monkeypox’. De vaccinaties zijn wel alleen bedoeld voor risicogroepen: mannen die seks hebben met mannen (waaronder sekswerkers) en transgenders.

Ook mensen die bij de GGD geregistreerd staan als gebruiker van de hiv-preventiemedicatie (of daarvoor op de wachtlijst staan) kunnen het vaccin krijgen. Daarnaast komen patiënten van de hiv-poli of mensen via een andere zorgverlener PrEP (hiv-preventie) krijgen in aanmerking.

Het virus kan zich verspreiden door intiem huid-op-huidcontact (zoenen, vrijen en seks) met iemand die besmet is. In zeer weinig gevallen kan het virus ook via onbeschermd contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld beddengoed) worden overgebracht. Het virus dringt binnen via de slijmvliezen en kleine wondjes/scheurtjes in de huid. Voor de meeste mensen is niet gevaarlijk, maar men kan er wel flink ziek van worden. Uiteindelijk gaan de klachten vanzelf over.

De GGD benadrukt dat het van belang is dat inwoners alert zijn op de symptomen van apenpokken en de leefregels bij en positieve test te volgen. Meer informatie over de vaccinatie en de ziekte is hier te vinden.