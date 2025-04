Gezin uit de stad beleeft historische week in Rome na overlijden paus

Jeffrey Bout en zijn gezin voor het Colosseum in Rome. Foto: ingezonden

Dat je tijdens je vakantie ineens in het middelpunt van de belangstelling bevindt: het overkwam het gezin van Jeffrey Bout uit de stad. Op Eerste Paasdag reisden zij nietsvermoedend af naar Rome.

Jeffrey, als je dit op Eerste Paasdag had geweten…

“Het is best wel bizar inderdaad. Je merkt zeker op een dag als gisteren, toen de uitvaart plaatsvond, dat er echt iets aan de hand is. Er is veel politie op straat en diverse helikopters hingen in de lucht. Maar het klopt inderdaad dat we op Eerste Paasdag hier naar toe zijn gevlogen. We hebben op televisie de paus nog het Urbi et Orbi horen uitspreken. En een dag later word je wakker met berichtjes op je telefoon dat de paus is overleden.”

Wat dacht je toen?

“Uiteraard schrik je van het nieuws. Hij was een goed man en heeft als paus goede dingen gedaan. Maar tegelijkertijd denk je ook, wat nu? Wij bevinden ons in een hotel dat zich op loopafstand van het Sint-Pietersplein bevindt. Het zou wel eens heel druk kunnen gaan worden omdat veel mensen afscheid van hem willen nemen en de uitvaart een groot aantal wereldleiders naar Rome brengt. De afgelopen dagen heb ik van hoteliers begrepen dat deze periode normaal een bezetting heeft van ongeveer tachtig procent. Acht op de tien hotelkamers is dus bezet. Maar door de ontwikkelingen in Vaticaanstad is dat als een pijl naar honderd procent geschoten.”

Jullie zijn op dinsdag ook naar het Sint Pieterplein geweest?

“Klopt. Op straat kun je niet om het nieuws heen. Daarom zijn we op dinsdag daar even wezen kijken. Op dat moment lag de paus nog niet opgebaard, maar was het al wel heel druk. Hadden we afscheid van hem willen nemen? Het klinkt cru, maar nee. Op onze hotelkamer volgen we uiteraard de ontwikkelingen en zien we de beelden. De afgelopen dagen moest je zeker een aantal uren in de rij staan om naar binnen te kunnen. Persoonlijk vind ik het zonde om daar te staan. Ik ben niet gelovig, en door daar toch te staan houd ik een plek bezet van iemand die veel meer waarde hecht aan het afscheid. Daarom hebben we dat niet gedaan.”

Wat merk je er op straat van?

“Gisteren tijdens de uitvaart hebben wij er voor gekozen om naar de dierentuin te gaan. Toen we daar naartoe reisden zagen we dat er op de metrostations veel politie aanwezig was. Ook op straat waren veel agenten aanwezig. Zij hielden je scherp in de gaten. En dat snap ik. Als je kijkt naar de wereldleiders die hier allemaal aanwezig waren gisteren, dan kun je je voorstellen dat het een forse uitdaging was voor de veiligheidsdiensten. In de dierentuin was het overigens betrekkelijk rustig. Wij vermoeden dat de meeste mensen toch op die plekken zijn geweest waar de uitvaart te zien was.”

Hebben jullie je vakantie ook moeten aanpassen?

“Lang geleden ben ik ook eens in Rome geweest. Deze week zijn we hier met ons hele gezin, om onze zonen Rome ook te kunnen laten zien. Eén van de gebouwen die we graag hadden willen bekijken is de Sixtijnse Kapel. Vanaf dit weekend is dit gebouw gesloten. De voorbereidingen op het conclaaf beginnen, waarbij het College van Kardinalen in deze ruimte de nieuwe paus gaat verkiezen. Vanwege de drukte op deze plek in de afgelopen dagen hebben we dit gebouw van ons lijstje geschrapt.”

Ik denk dat het sowieso een vakantie is om nooit weer te vergeten…

“”Dat is zeker zo. Op Eerste Paasdag reis je hiernaartoe en spreekt de paus nog de paaszegen uit; een dag later is hij overleden. En wat ik al vertelde, op straat merk je dat er echt wel iets groots aan de hand is. Vrijdag waren we bijvoorbeeld bij de Trevifontein toen we ineens op allerlei telefoons op straat een NL-Alert hoorden. In dit bericht werd aangekondigd dat om 16.00 uur de kist van de paus verzegeld werd. De Italianen gebruiken het systeem op die manier, terwijl wij zoiets hadden, wow, wat gebeurt hier.”

Je had het al over de Sixtijnse Kapel: wachten jullie het moment af tot er witte rook omhoog kringelt?

“Wij gaan komende dinsdag weer naar Groningen. De verwachting is dat er dan nog geen nieuwe paus verkozen zal zijn. Maar sowieso hebben we een verhaal dat het goed zal doen op verjaardagsfeestjes. Dat je hier naar toe gaat om deze mooie stad te bekijken, terwijl het kort na onze aankomst een plek is die vol in de belangstelling staat.”