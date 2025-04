Gewonde steekincident Westerhaven is 35-jarige man, onderzoek nog gaande

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De persoon die zaterdag aan het einde van de avond gewond raakte bij een steekincident op de Westerhaven is een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat laat de politie zondag weten.

Het incident vond rond 23.40 uur plaats ter hoogte van de Westertoren. “We ontvingen een melding van een mogelijk steekincident”, liet een woordvoerder van de politie toen weten. Nieuwsfotografen vertelden dat het slachtoffer na stabilisatie met spoed werd overgebracht naar het ziekenhuis. Direct werd er ook een onderzoek opgestart. “Op dit moment hebben we nog niemand aan kunnen houden”, vertelt de politie zondag. “Het onderzoek naar de toedracht is nog volop gaande.”

Mensen die meer informatie hebben over de toedracht, of mogelijk in het bezit zijn van eventuele beelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Beeldmateriaal kan ingestuurd worden via deze website van de politie.