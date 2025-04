Gerestaureerd kunstwerk ‘Juichende mens’ terug in Haren

Foto via Kunstpunt Groningen

Het is deze maandag precies tachtig jaar geleden dat Haren werd bevrijd. Daarom is het kunstwerk Juichende mens afgelopen vrijdag teruggeplaatst in Haren na een grondige restauratie.

Het kunstwerk staat weer op zijn plek bij de kruising van de Wilhelminalaan en de Westerse Drift.

Het beeld werd in 1995 gemaakt door Johanna Nijlunsing uit Glimmen, ter ere van de 50-jarige bevrijding van Haren. Na bijna dertig jaar was het kunstwerk in slechte staat. De kunstenares heeft het de afgelopen maanden samen met een medewerker van Stadsbeheer gerestaureerd.

Het beeld toont een gestileerde mensfiguur met juichende armen. Op de zijkant staan de woorden: 14 april 1945–1995, 50 jaar bevrijd, 5 mei comité. Op dezelfde plek stond ooit het Oranje-Lippe monument, dat tijdens de oorlog werd vernield. Na de oorlog werd op die plek een bevrijdingsboom geplant. Die boom staat er nog steeds.