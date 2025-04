Gemeente wil proef bidirectioneel laden: “Onze laadpalen zijn state of the art”

De gemeente Groningen is geïnteresseerd om deel te nemen aan proef met bidirectioneel laden. Dit betekent dat een elektrische auto niet alleen kan worden opgeladen via een externe bron, zoals een laadpaal, maar ook elektriciteit kan terugleveren aan het elektriciteitsnet.

De fractie van D66 had vragen gesteld over het onderwerp. Raadslid Andrea Poelstra: “De gemeente Groningen heeft onlangs laten weten dat commerciële deelauto-aanbieders langer mogen blijven werken met auto’s op fossiele brandstoffen. Dit terwijl het gemeentelijke beleid eerder was om hen te verplichten te elektrificeren. Nu de gemeente de laadinfrastructuur niet op orde heeft, is dit uitgesteld. De deelautoaanbieders hebben echter al veel geïnvesteerd in elektrificatie en ervaren daardoor nu een oneerlijk speelveld.”

“Bidirectioneel laden zou ook in Groningen gewenst zijn”

Poelstra: “Daarnaast heeft deelauto-aanbieder MyWheels aangegeven een experiment met bidirectioneel laden te willen beginnen. Dit doet MyWheels al in Utrecht met als doel om het elektriciteitsnet te verlichten. In Groningen zou dat ook zeer gewenst zijn. Onze fractie heeft vernomen dat de gemeente hier niet aan mee wil werken. De gemeente wil dat MyWheels gebruik maakt van de gemeentelijke laadpalen.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We plaatsen negentig laadpalen per jaar”

Volgens Broeksma zit de waarheid net een beetje anders in elkaar: “We hebben inderdaad gezegd aan de deelautoaanbieders dat de verplichting om te elektrificeren wat langzamer kan. Dat hebben we niet zomaar gedaan, dat hebben we gedaan omdat er een dilemma is. Een dilemma tussen het aanbieden van laadpalen voor deelauto’s, deelautoaanbieders dan wel aansluitingen die gebruikt worden door consumenten die elektrisch willen rijden. We plaatsen negentig laadpalen per jaar, dat klinkt misschien niet heel veel, maar de afgelopen jaren waren het gemiddeld zeventig per jaar. Dus het is echt omhoog geschoten sinds we als gemeente zelf de regie in handen hebben genomen om laadpalen te plaatsen.”

“Maak je laadpalen beschikbaar voor deelauto’s of privépersonen?”

Broeksma vindt echter dat negentig niet veel is. “We zijn daarbij afhankelijk van de capaciteit die het bedrijf heeft dat de palen plaatst. Maar we zijn ook afhankelijk van Enexis. En dan heb ik het niet alleen over de netcapaciteit, maar ook de menskracht die het energiebedrijf heeft om de installatie mogelijk te maken. De negentig is ongeveer het maximum. En dan is de vraag of je deze palen beschikbaar maakt voor deelauto’s of voor privépersonen. Of probeer je het beste van twee werelden te combineren? Besef ook dat een deelauto een vaste plek heeft. Je huurt een auto en zet het voertuig op dezelfde plek weer terug, waar een laadpaal staat. Dat is dus een relatief beperkt gebruik. Terwijl bij een laadpaal waar privépersonen gebruik van maken, op zulke parkeerplaatsen meer auto’s geparkeerd staan.”

“We zijn bereid om te experimenten”

De laadpalen die de gemeente plaatst zijn state of the art. “Het zijn apparaten die voorbereid zijn op bidirectioneel laden. Maar één van de commerciële aanbieders, MyWheels, maakt gebruik van eigen laadpalen. Zij bieden bidirectioneel laden aan, maar willen geen gebruik maken van onze laadpalen. De accu’s van de auto’s gebruik je om te balanceren in het net. Op de goede momenten heb je een overschot aan energie. Het overschot in een batterij kun je gebruiken voor netbalancering. Onze laadpalen zijn daarop voorbereid. Wij kunnen dat doen en we zijn bereid daarmee te experimenteren. MyWheels is daar niet in geïnteresseerd, het andere bedrijf, GreenWheels, mogelijk wel. En misschien kunnen we dit ook oppakken met bewoners. Wij zouden dus zo’n experiment niet willen blokkeren, maar MyWheels wil eigen laadpalen gebruiken in plaats van de openbare palen.”

De wethouder vertelt graag in gesprek te willen gaan met alle partijen om de mogelijkheden te verkennen.