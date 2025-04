Gemeente wijst buurtalternatief voor autoknip in Eikenlaan af

Foto Andor Heij. Selwerd. Eikenlaan

Het plan om een zogeheten autoknip in de Eikenlaan in Selwerd bij de Asingastraat bij de spoortunnel te plaatsen is door de gemeente afgewezen.

De gemeente heeft aan de buurtorganisaties laten weten dat een knip in de Asingastraat het autoverkeer op de drukke Eikenlaan onvoldoende terug dringt.

Het plan was ingediend door de wijkraden van Paddepoel, Selwerd en de Tuinwijk. Zij vreesden dat door de geplande knip bij Park Selwerd het winkelcentrum in Selwerd, de vensterschool en het zwembad slechter bereikbaar zouden worden.

Het doel van een knip in de Eikenlaan is om de verkeersdrukte te verminderen door automobilisten te ‘dwingen’ om via de noordelijke ringweg om te rijden.

De knip blijft dus gepland bij park Selwerd en wordt in de loop van volgend jaar ook daadwerkelijk uitgevoerd.