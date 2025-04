Gemeente Groningen telt relatief weinig motorrijders

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de provincie Groningen heeft 10,5 procent van de inwoners van 18 jaar of ouder een motorrijbewijs. In de gemeente Groningen is het aantal motorrijders echter heel klein.

Dit blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd vanwege de Dag van de Motorrijder, aanstaande zondag. Deze dag wordt voor de vierde keer georganiseerd, als inmiddels traditionele aftrap van het motorseizoen.

Van de 10,5 procent van de Groningers met een motorrijbewijs heeft ruim de helft daadwerkelijk een eigen motor. De verschillen zijn echter groot: in de gemeente Westerwolde heeft 7,8 procent van alle meerderjarigen een eigen motor. In de gemeente Groningen vind je de minste motormuizen, slechts 3 procent.

Het feit dat in buitengebieden relatief veel mensen een motorrijbewijs hebben is makkelijk te verklaren. daar is meer ruimte en minder verkeersdrukte. Bovendien wordt motorrijden er vaker als hobby gezien dan als puur praktisch vervoermiddel. Ook hebben inwoners vaker een eigen schuur of garage om een motor te stallen.

Motorrijden wordt steeds populairder: het aantal Nederlanders met een motorrijbewijs is de afgelopen tien jaar met elf procent toegenomen. Toch blijft het aantal dodelijke ongevallen met motorrijders opvallend stabiel: rond de 47 per jaar.