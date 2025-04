Gemeente Groningen hoeft 36 statushouders minder op te vangen dan gedacht

Foto via Willem Straat (LinkedIn)

Groningen hoeft in de eerste helft van 2025 geen 240, maar slechts 204 statushouders te huisvesten. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie. De reductie in het aantal verplichte opvangplekken is een direct gevolg van het niet meer in behandeling nemen van asielaanvragen van Syriërs.

Voor de periode van april tot en met december moet Groningen nog 275 mensen met een verblijfsvergunning onderdak bieden. Eind maart waren er al honderd statushouders gehuisvest.

De landelijke verlaging komt doordat het kabinet heeft besloten om voorlopig geen asielaanvragen van Syriërs meer te behandelen. Daardoor worden minder mensen erkend als statushouder. Ook duren andere procedures langer, omdat die vaak ingewikkelder zijn.

Groningen heeft het, net als andere gemeentes, niet makkelijk om het aantal statushouders bij te houden met huisvesting. De achterstand bleef eind vorig jaar relatief beperkt met een tekort van vijf plekken. Volgens de minister zal die achterstand de komende tijd verder oplopen.

Om gemeenten te helpen, wil de minister eenmalig geld beschikbaar stellen. Hoeveel dat wordt, is nog niet bekend. Ook werkt ze aan speciale locaties om statushouders sneller te laten doorstromen. Daarna wil ze stoppen met het instellen van huisvestingsdoelen per gemeente.