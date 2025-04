Gemeente gaat natuur een stem geven: “Natuur is geen bezit, natuur is leven”

Een meerderheid in de gemeenteraad is voorstander om een onderzoek te starten hoe de natuur een stem kan krijgen. Gedacht wordt aan een voogd die namens de natuur spreekt, maar andere vormen zijn ook mogelijk.

“Ik kan mij voorstellen dat mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek met verbazing naar de politieke agenda van vandaag hebben gekeken”, vertelt Rita Pestman van de PvdA. “Gaat er nu echt vergaderd worden over het geven van een stem aan de natuur? Kan het echt nog gekker? Ik zal eerlijk zijn. Dat was ook mijn gevoel toen ik vorige week onderweg was naar de beeldvormende sessie. Maar tijdens die vergadering werd mij duidelijk dat dit heel belangrijk is. De natuur is door de jaren heen ver van ons af komen te staan, waarbij we als mensheid niks teruggeven.”

“De natuur en biodiversiteit in ons land staan onder druk”

Om de natuur aan tafel te krijgen vragen de fracties van Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Partij voor het Noorden en Student & Stad om een onderzoek hoe je dit vorm kunt geven. Dat doen ze door middel van een initiatiefvoorstel. “De natuur en biodiversiteit in ons land staan onder druk”, laten de partijen weten. “Als de natuur een stem had, dan had ze de noodklok geluid, om mensen te vragen schadelijke invloed te stoppen en te werken aan herstel. De natuur kan hier echter niet zelf om vragen. Het geven van een stem aan de natuur kan op verschillende manieren. Door de natuur rechten te geven. Of door een voogd aan te wijzen die opkomt voor de natuur.”

Liesbeth Cavé (Boomwachters): “Met de plichten voor de natuur gaat het niet goed”

Liesbeth Cavé van de Boomwachters laat weten het een sympathiek idee te vinden. “Ieder mens heeft recht op natuur. Maar we moeten ook goed passen op de natuur; dat deze niet het onderspit delft. Ondertussen denk ik wel dat bij rechten ook plichten horen. Met de plichten voor de natuur gaat het niet goed. Kijk naar het Sterrebos. Het Sterrebos heeft de nodige rechten. Toch worden die allemaal overtreden. De Stadsecoloog is niet betrokken bij de ontwikkelingen in het Sterrebos. Wat ik mij afvraag is als ik nu een watervleermuis zou zijn, of mijn rechten met een voogd beter gewaarborgd zijn, dan als dit voorstel het niet gaat halen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Staken de initiatiefnemers maar net zoveel energie in de stem van kinderen in de jeugdzorg”

Aan het plan hangt een prijskaartje. Het gaat 30.000 euro kosten dat af gaat van het budget waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor het versterken van landschap en ecologie. De VVD is om die reden erg kritisch. Ietje Jacobs-Setz: “Wij hebben moeite met de inhoud. Het voorstel vraagt om de natuur een stem te geven, maar uiteindelijk doen we dat niet. Een mens krijgt een stem die namens de natuur spreekt. Groningen heeft het groenste college ooit. Wij denken dat daarom een voogd niet nodig is. Dit voorstel is zonde van de tijd. Mijn fractie zou wensen dat de initiatiefnemers net zoveel capaciteit en energie steken in de stem van de kinderen die gebruik maken van jeugdzorg.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Er zijn hoge kosten aan verbonden”

Ook Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen is kritisch: “In het voorstel wordt gesproken over verschillende landschappen die Groningen omringen. Maar de vraag die dat bij ons deed rijzen was of dit dan ook natuur is? Wij denken van niet. Het zijn natuurwaarden. Maar dat is wat anders. Wij vinden de juridische status van een voogd te ver gaan. We snappen de bedoeling wel, maar er zijn hoge kosten aan verbonden en je tuigt een adviesorgaan op in tijden waarbij we weten dat we als gemeente scherp aan de wind moeten zeilen. Wij zijn sceptisch.”

Sander Kooi (CDA): “Gaan we hiermee niet onbedoeld andere ontwikkelingen vertragen?”

Ook het CDA is kritisch: “Met dit voorstel gaan we iets nieuws doen. Gaan we hiermee niet onbedoeld andere ontwikkelingen vertragen?”, vraagt Sander Kooi zich af. “Daarnaast zijn het financieel lastige jaren. We hebben een flink gat in de begroting. We moeten kritisch zijn.” Pestman van de PvdA gelooft haar oren niet: “Mij verbaast het dat u dit zegt als partij die rentmeesterschap hoog in het vaandel heeft staan.” Kooi: “Natuur is belangrijk. Maar is dit de beste manier? Het moet wel haalbaar zijn.” De ChristenUnie is het daarmee eens. Peter Rebergen: “Is dit initiatief nodig? De eerste stap in dit voorstel is om uit te zoeken welke instrumenten we in kunnen zetten. Die eerste stap zou inzichten kunnen geven, maar we twijfelen wel.”

Hans de Waard (SP): “In ons systeem gaat economie voor natuur”

Andere partijen zijn positiever. Voor de SP is het voorstel aanleiding om te ageren tegen het kapitalistisch systeem. Hans de Waard: “In ons huidige systeem gaat economie voor natuur. De natuur wordt gebruikt als grondstof, terwijl de natuur er niks voor terugkrijgt. Dat de natuur wordt uitgebuit is een gevolg van de economie die alles probeert te vermarkten. De natuur is geen bezit. Natuur is leven. Wij zijn natuur. Als we de natuur uitputten, dan putten we ook onszelf uit.” René Staijen van groep Staijen: “De natuur is om ons heen, maar het verliest terrein. Maar we hebben het nodig. We kunnen als mensen niet altijd afdwingen om het met technische middelen op te lossen. Daarom staan wij in principe positief tegenover dit voorstel.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Ik denk dus ik besta”

Voor wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) is het debat aanleiding om René Descartes aan te halen. “Cogito, Ergo Sum: Ik denk dus ik besta. Dat Descartes dit zei, dat was een heel fundamenteel moment. Het belijden, de religie, het onmisbaar mogen toebehoren aan de gemeenschap. Vanaf dat moment ontstond er ook dichotomie: cultuur en natuur, mens en dier, gemeenschap versus primitieve volkeren. Een mens centrisch wereldbeeld waarbij natuur en dier als grondstoffen worden gezien. En we hebben gezien wat daar de gevolgen van zijn. De Club van Rome is in de jaren zestig opgericht, en deel daarvan zie je terug in ons gemeentelijk beleid.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Is de natuur niet in goede handen bij het groenste college ooit?”

De VVD begrijpt er helemaal niets van. Jacobs-Setz: “Onze verwachting was dat de natuur bij u en mevrouw Wijnja in goede handen zou zijn. We hebben immers het groenste college ooit. Maar begrijp ik nu dat het niet in goede handen is?” De Wrede: “Wat zich binnen het bereik van het college bevindt, is in uitstekende handen. Maar dat is onvoldoende. Dit voorstel voorziet in mogelijkheden om een proces aan te jagen dat essentieel is.”

Andrea Poelstra (D66): “Je kunt onnodige kosten voorkomen”

De initiatiefnemers zijn blij met de positieve geluiden. Andrea Poelstra van D66: “Het is heel fijn om te horen dat raadsleden die van tevoren kritisch waren, gedurende het proces geswitcht zijn. Dit voorstel zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Maar wij denken dat het belangrijk is dat je de natuur eerder aan tafel krijgt. Wij denken ook dat je hiermee kunt voorkomen dat je tijdens ontwikkelingen op een later moment op rechtsgangen stuit. Dit gaat onnodige kosten voorkomen.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Natuur is onderdeel geworden van een structurele kapitalistische samenleving”

Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Het is mooi om te zien dat iedereen hier de belangen van natuur erkent. Als fracties hebben we nagedacht over hoe je de natuur kunt beschermen. De natuur is onderdeel geworden van een structurele kapitalistische samenleving. Het is het sluitstuk in de begroting. En dat moet anders.” Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks voegt toe dat door de natuur een rechtspersoon te geven het mogelijk wordt om te procederen tegen partijen die de natuur schade berokkenen.

Het voorstel wordt binnenkort behandeld tijdens de raadsvergadering. Gezien de positieve geluiden zal er in de raad een meerderheid te vinden zijn voor het initiatiefvoorstel.