Gemeente gaat coulance toepassen bij parkeerboetes kapotte automaat in Haren

Foto: Joris van Tweel

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer gaat aan het Noordelijk Belastingkantoor vragen om coulance toe te passen bij parkeerboetes die de afgelopen periode zijn uitgeschreven op het Oldehof in Haren. Op het parkeerterrein stond de afgelopen weken een automaat die niet functioneerde.

“Enige tijd geleden is de parkeerautomaat aangereden”, vertelt Broeksma. “Daarbij is er forse schade ontstaan. Ook dermate fors dat we de hele automaat weg hebben moeten halen omdat er sprake was van een onveilige situatie. Dit soort schades komt zelden voor. Het gebeurt wel eens dat een automaat buiten werking is. In die gevallen plakken we een papier op de automaat waarin we uitleggen wat er aan de hand is en waar de dichtstbijzijnde werkende automaat zich bevindt. In dat geval is dat niet gebeurd. Wij realiseren ons ook dat dit beter had gemoeten.”

“We wisten niet dat deze automaat was aangereden”

In de toekomst wil Broeksma dat er bij dergelijke voorvallen een bord wordt geplaatst. “Als gemeente wisten wij niet dat de automaat was aangereden. Het was niet bij ons gemeld. Medewerkers controleren de automaten regelmatig. Zo moeten om de zoveel weken de papierrollen vervangen worden. Deze rollen worden gebruikt voor de bonnetjes. Toen we dit wilden doen kwamen we de schade op het spoor.”

Klachten

Omwonenden en bezoekers klaagden de afgelopen weken over de situatie. Parkeerders moesten zeker vijf minuten lopen om een parkeerkaartje te kopen of via een app het bedrag te betalen. Ondertussen bleven handhavers gewoon boetes uitdelen, waardoor het voor gebruikers lange tijd onduidelijk bleef hoe en waar ze wél konden betalen. Informatie ontbrak, en brieven die buurtbewoners zelf ophingen om bezoekers te waarschuwen, werden verwijderd.

“Niet significant meer bekeuringen dan anders”

Volgens Broeksma zijn er in de afgelopen weken niet significant meer boetes uitgedeeld. “Wat we zien is dat tachtig procent van de mensen die zijn of haar auto parkeert daarbij betaalt via de app. Dat een automaat buiten werking is, dat gebeurt vaker. Mensen maken dan gebruik van een andere automaat. In dit geval is de handhaving doorgegaan omdat wij als gemeente niet van deze situatie op de hoogte waren. Toen de media er aandacht aan besteedde, is de handhaving gestopt. Toch zien we in de cijfers niet dat er meer bekeuringen zijn uitgeschreven dan anders. Wij denken dat veel mensen een alternatief wisten te vinden of gebruik hebben gemaakt van de app.”

Inmiddels is er een nieuwe parkeerautomaat geplaatst die ook al in bedrijf is. “Ik zal aan het Noordelijk Belastingkantoor vragen om coulance toe te passen bij de bekeuringen die in de afgelopen periode zijn uitgeschreven.”