‘Geen plan om geld uit Euroborg te halen, blijft staan om stadion te onderhouden’

Foto via FC Groningen

De gemeente Groningen ontkent dat er een plan is om 5,7 miljoen euro weg te halen bij Euroborg NV. Dat staat in een reactie op een artikel in het Dagblad van het Noorden. FC Groningen wil juist dat dit geld wordt gebruikt om de huur voor het stadion en het trainingscomplex te verlagen. Ook dat is de gemeente niet van plan.

Voor een lagere huur voor het stadion en andere sportlocaties is volgens de gemeente weinig ruimte. Er zijn vaste afspraken rond financiële risico’s (onderhoudskosten en regels rond staatssteun), aldus het college.

De zorgen van FC Groningen gaan over een afspraak uit 2015. Toen besloot de gemeente om de jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan Euroborg NV (een vennootschap van de gemeente en de eigenaar van de Euroborg) om te zetten in één bedrag van 5,7 miljoen euro. Euroborg NV leende dit geld vervolgens aan FC Groningen. De club gebruikte het destijds om dure leningen voor spelersfondsen af te lossen.

FC Groningen denkt dat de gemeente overweegt om dat bedrag ergens anders voor te gebruiken. Maar het geld zit, zo stelt het college, deels in vastgoed en deels in een lening aan FC Groningen. Het geld van Euroborg NV is nodig om het stadion goed te onderhouden, benadrukt het college. Ook moet de financiële situatie van Euroborg NV gezond blijven.

Waar FC Groningen het overleg met de gemeente ‘stroef’ en ‘moeizaam’ noemt als het gaat over de bovenstaande wensen, stelt het gemeentebestuur juist dat er goed overleg is met de club over huisvestingskosten en andere zaken. FC Groningen wil graag een onafhankelijk onderzoek in de kwestie. Dat is volgens de gemeente niet nodig, want er is volgens het college geen sprake van het schenden van afspraken of het weghalen van geld.