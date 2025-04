Geen papieren Dagblad van het Noorden door problemen met drukpers

Er wordt zaterdag geen papieren editie van het Dagblad van het Noorden bezorgd bij abonnees. De oorzaak is een storing aan de drukpers.

De problemen ontstonden afgelopen nacht. Nadat driekwart van de Drentse editie van het Dagblad gedrukt was, ontstond er een overbelasting van het interne stroomnetwerk. Hierdoor traden verschillende andere storingen op. Het lukte medewerkers niet om het proces te herstarten. In allerijl is geprobeerd om de krant te drukken op een pers van het Mediahuis die in Amsterdam staat, maar daar waren op dat moment geen medewerkers meer aanwezig.

Vanwege de problemen is de krant voor iedereen via deze link te lezen. Naast het Dagblad van het Noorden verschijnen ook de papieren edities van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad niet. De Telegraaf en het NRC, die ook in Leeuwarden worden gedrukt, rolden eerder in de avond wel van de pers. Het Dagblad laat weten dat er nieuwe onderdelen onderweg zijn om de persen te repareren.