Geen Lelylijn? Dan ook geen Brusselse miljarden voor Nederland

Door de graai van het kabinet in de pot voor de Lelylijn loopt Nederland mogelijk miljarden euro’s aan Europese subsidie mis. Dat laat Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) maandag weten aan het AD. Een terugkeer van de Lelylijn wordt door de actie van het kabinet volgens Berendsen vrijwel onmogelijk.

Het kabinet besloot in de Voorjaarsnota om de pot met gereserveerd geld (3,4 miljard euro) voor de Lelylijn, een spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, leeg te maken en het geld uit te geven aan andere infrastructurele projecten.

De lijn is ook onderdeel van een Europees netwerk tussen Amsterdam, Bremen en Kopenhagen. De Europese Unie wilde daarom zo’n dertig procent van de kosten betalen. Maar volgens Europarlementariër Tom Berendsen is die subsidie nu in gevaar. Nederland zou zich niet aan de eerdere afspraken met Brussel houden.

Hoewel het kabinet zelf stelt dat de Lelylijn nog geen gepasseerd station is, denkt Berendsen dat het project nu echt is voorbijgereden. Meerdere kabinetten moeten volgens de Europarlementariër geld opzij zetten om de spoorlijn te kunnen betalen. Nu dat niet meer gebeurt, is de basis voor de lijn volgens Berendsen verdwenen.