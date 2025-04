Geen flitspalen op zuidelijke ringweg? Nog niet dankzij ’trucjes’

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Maar 80 km/u op de zuidelijke ringweg? Het is toch een Rijksweg, waar je normaal met 100 km/u overheen mag? Klopt, stelt Aanpak Ring-Zuid. Toch denkt de projectorganisatie dat de meeste bestuurders zich netjes aan de snelheid blijven houden dankzij een aantal ’trucjes’, waardoor flitspalen (nog) niet nodig zijn.

Volgens Aanpak Ring-Zuid is het niet plaatsen van flitspalen een bewuste keuze geweest. “We hebben de weg zo ontworpen dat de automobilisten, die deels afkomstig zijn vanaf snelwegen, het gevoel hebben dat 80 km/uur een acceptabele snelheid is. Dat hebben we gedaan door de rijstroken smaller te maken dan op een snelweg, 3.10 meter in plaats van 3.50 meter.”

‘Trucjes’

Het gevoel van de smalle rijstroken is expres verder aangedikt, vervolgt de projectorganisatie achter het ringweg-project: “We hebben enkele andere ‘trucjes’ toegepast om de ringweg nog smaller te laten lijken. Bijvoorbeeld door dicht langs de weg hoge, smalle bomen te planten. Die staan nog binnen de geluidsschermen.”

Ook is er een verhoogde, groene middenberm en draagt de vorm van de lichtmasten bij aan het beeld van een ‘smalle weg’. “Nader je de stad, dan zijn de lichtmasten smal en hoog, maar op de ringweg steken ze juist breed uit, over de rijbaan heen.”

Volgens de projectorganisatie is het plaatsen van flitspalen ook niet wenselijk rond de smalle rijstroken: “Naar verwachting gaan veel automobilisten remmen bij een flitspaal, en met de smalle rijstroken neemt de kans op een aanrijding toe.”

Het ontwerp van de weg blijft daarom het eerste wapen tegen hardrijders: “Uiteraard zijn er altijd automobilisten die de maximumsnelheid aan hun laars lappen. Dat zou ook gebeuren als er wel flitspalen zouden staan.”

Flitspalen kunnen nog komen

Maar de komst van flitspalen uitsluiten doet Aanpak Ring-Zuid niet. Als te veel mensen de regels aan hun laars lappen, zou Rijkswaterstaat toch flitspalen kunnen aanvragen bij het Openbaar Ministerie.

“We gaan er nu van uit dat we een veilige weg hebben gecreëerd waarbij geen flitspalen nodig zijn”, besluit Aanpak Ring-Zuid. “Mocht in de toekomst blijken dat de weg of een deel van de weg toch onveilig is, dan is het plaatsen van flitspalen een van de mogelijke maatregelen.”