Geboren Groningse wint 48.000 dollar met dertigste plek op prestigieus golftoernooi

Oude foto van Dewi Weber bij de uitreiking van de Sportstimuleringsprijs in 2013 (foto: Henk Tammens)

Professioneel golfster Dewi Weber is op de dertigste plaats geëindigd in haar eerste major van het seizoen, de Chevron Championship. Dat schrijft Dagblad van het Noorden. De geboren Groningse wint met die plek een cheque van iets meer dan 48.000 dollar.

Weber heeft Groningen al enige tijd geleden ingeruild voor Santa Monica, bij Los Angeles, waar ze op dit moment woont. Vorig jaar promoveerde ze naar de LPGA (Ladies Professional Golf Association), het hoogste mondiale golfniveau. Weber is de enige Nederlandse die op dit niveau uitkomt.

In de eerste major van haar seizoen, gespeeld op The Woodlands in Texas, finishte Weber na vier wedstrijddagen. Ze was goed onderweg naar een klassering bij de eerste twintig, maar had te veel slagen nodig op hole 14 en hole 15. Met 1 boven par, oftewel: één slag boven het aantal slagen dat je over een hole mag doen, eindigde het toernooi voor haar.