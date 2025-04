Fractievoorzitters VVD breken lans voor bevrijdingsfestivals

Foto: Ronnie Zeemering via Bevrijdingsfestival Groningen

Het kabinet moet over de brug komen om de veertien bevrijdingsfestivals in ons land financieel te ondersteunen. Een oproep hiertoe is mede ondertekend door de Groningse VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz.

Vorig jaar gaf het kabinet nog één miljoen euro uit voor de festivals. Er werd echter aangegeven dat dit de laatste keer zou zijn. Dit jaar is onder veel druk uit de Tweede Kamer nog één keer een bedrag van 700.000 euro uitgetrokken als steun voor de festivals. Maar opnieuw is daarbij gezegd dat het de allerlaatste keer is dat het Rijk geld geeft.

“We roepen het kabinet op om te helpen”

“Als het kabinet niet over de brug komt met deze cruciale bijdrage, dan komt er hoogstwaarschijnlijk een einde aan de bevrijdingsfestivals. Dat kunnen we niet laten gebeuren”, schrijven dertien VVD-fractievoorzitters, waaronder Jacobs-Setz. “We roepen het kabinet, en in het bijzonder staatssecretaris Vincent Karremens (VVD) op om ons te helpen. Ga staan voor wat ons bindt in Nederland, in plaats van wat ons verdeelt. Help ons onze vrijheid samen te vieren. Sta voor onze waarden. Zorg voor een jaarlijkse rijksbijdrage.”

“Een betere dag om de belangrijkste waarden uit te dragen is er niet”

De VVD-fractievoorzitters beschouwen 5 mei als de belangrijkste nationale feestdag. “We staan op Bevrijdingsdag immers stil bij het einde van tirannie en terreur van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. We vieren daarmee het einde van de onderdrukking, rechteloosheid en beangstigende willekeur. We vieren dat we onze democratie en onze gelijkwaardigheid herwonnen. En we vieren dat we onze meest fundamentele vrijheden terugkregen: de vrijheid van meningsuiting en bewegingsvrijheid. Een betere dag om onze belangrijkste Nederlandse waarden uit te dragen is er niet.”

“Je zou denken dat deze dag wordt aangegrepen om te vieren waar ons land voor staat”

De politici schrijven verder: “Je zou dan ook denken dat het kabinet deze dag aangrijpt om volop te vieren waar ons land voor staat. Zeker in deze tijden, met grote internationale spanningen en nationale verdeeldheid. In de praktijk lijkt de nationale overheid niet bijzonder geïnteresseerd in de viering van 5 mei.” Op 5 mei vinden er officiële bevrijdingsfestivals plaats in veertien steden. Op de gratis festivals wordt de vrijheid gevierd en wordt er stilgestaan bij wat vrijheid betekent. Voor de festivals is het al jaren een uitdaging om financieel rond te komen. Gemeenten en provincies steunen financieel, maar de hulp van het Rijk in deze is cruciaal.