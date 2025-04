Tentoonstelling over Grote Markt zoekt jouw foto’s

Foto Andor Heij: Grote Markt

In mei en juni is in het Groot Handelshuis aan de Grote Markt een fototentoonstelling te zien met als thema ‘De Grote Markt toen en nu’. Voor deze tentoonstelling zoekt organisator MWPO, de ontwikkelaar van het Groot Handelshuis, beelden van vroeger én nu.

De tentoonstelling moet de geschiedenis of het karakter van de Grote Markt laten zien. Bij de foto’s hoopt MWPO ook op mooie verhalen, die de plaatjes in de juiste context plaats. De organisatie hoopt zo, met hulp van bewoners, een mooi overzicht te tonen van hoe de Grote Markt door de jaren heen is veranderd.

Stadjers kunnen hun foto’s tot en met 9 mei insturen via deze link. Daarbij moeten ze ook vermelden of de foto rechtenvrij is of welke bron er moet worden genoemd.