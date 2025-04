Forse stijging van meldingen discriminatie

Foto: Niek Peters (Discriminatie.nl) en wethouder Manouska Molema

Er is sprake van een forse stijging in het aantal meldingen van discriminatie in Noord-Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Monitor Discriminatie Noord-Nederland.

Er waren vorig jaar in Noord-Nederland 142 procent meer meldingen dan het jaar ervoor op Discriminatie.nl. Ondanks die stijging blijft de meldingsbereidheid volgens het CBS laag. Slechts drie procent van de discriminatie-ervaringen wordt gemeld.

Ruim de helft van de klachten op Discriminatie.nl gaat over herkomst en huidskleur. Dat is ieder jaar opnieuw het geval en onderstreept het belang van een gerichte landelijke aanpak tegen racisme.

Een kwart van de meldingen betrof een niet-wettelijke grond. Bijna al deze meldingen gingen over corona en de nasleep ervan. Sommige mensen ervaren, ondanks dat de pandemie alweer drie jaar achter ons ligt, nog steeds de gevolgen ervan.

Discriminatie.nl Noord Nederland adviseert een sterkere inzet op preventie. De forse stijging van discriminatie tegen moslims en van antisemitisme onderstreept de urgentie daarvan. De drie noordelijke provincies doen daar al het een en ander aan: zij gaven vorig jaar bijna 600 workshops in het onderwijs en voor diverse organisaties.