Forse overwinning Be Quick op Stiens, ook zeges Forward en GVAV

Foto Andor Heij. Be Quick - Stiens

Be Quick 1887 boekte in de eerste klasse H zondag een belangrijke en ruime zege op Stiens. Een klasse lager wonnen Forward en GVAV Rapiditas ook.

Be Quick won thuis met 5-1 van Stiens, pakte de tweede plaats weer en bracht de achterstand op koploper PKC’83 terug tot vier punten.

Siemen Krikke kreeg namens de Groningers de eerste kans. Maar het was daarna doelman Stein Barkhuis die met drie goede reddingen voorkwam dat Stiens op voorsprong kwam. Twee schoten van Sjoerd Fennema en een inzet Rene Paauw werden door Barkhuis gepareerd.

Voorsprong

Na 25 minuten kwam Be Quick voor toen Geertjan Liewes een corner van Sven van der Velde binnen kopte. Na 40 minuten counterde het effectieve Be Quick naar 2-0. Krikke was één op één met Stiens doelman Danyo Zunnenberg niet zelfzuchtig en liet Patrick Helbig scoren. Zunnenberg viel even later geblesseerd uit.

Zeven minuten na rust werd Liewes vrij gezet voor de nieuwe Stiens doelman Reinder-Rients Poortinga en Liewes mikte raak: 3-0. Stiens kwam tien minuten later op 3-1 via Almer Hietkamp. Een inhaalrace werd echter bemoeilijkt door direct rood voor Ate Ruisch, die Be Quick invaller Jesper Oosterbaan van achteren neer legde.

Be Quick profiteerde optimaal. Nadat een inzet van Krikke van de lijn was gehaald knalde Raphael Ngendakumana na 85 minuten in de kruising: 4-1. In de allerlaatste minuut vloerde Poortinga Oosterbaan binnen de beruchte lijnen en Liewes maakte zijn derde vanaf elf meter: 5-1.

Winst Forward en GVAV

In 2H boekten Forward en GVAV Rapididas beide een ruime zege.

Forward mag zelfs gaan dromen van een (vervangende) periodetitel. De studenten rukten op naar de vierde plaats. Forward zegevierde met 3-0 bij Gorredijk. Thomas Gelling maakte na rust alle treffers.

GVAV Rapiditas won thuis met 3-1 van Peize. GVAV steeg daardoor naar de veilige tiende plek in 2H.

Koploper GRC kwam niet in actie, maar zag wel concurrent Alcides door een nederlaag afhaken. De voorsprong op de andere belager VKW is tien punten. VKW heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

Derde klasse

Vierde klasse

In 4B verloor Engelbert thuis met 2-0 van Eext. Groen Geel ging met 8-2 onderuit tegen BNC. Eext klom over Groen Geel heen, dat nu laatste is. Engelbert zakte naar de achtste plaats.