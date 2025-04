Flying Dutch Festival in Stadspark afgelast

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het Flying Dutch Festival op 31 mei gaat niet door. De organisatie heeft het festival, dat naast Groningen ook in Hengelo en Breda zou plaatsvinden, geannuleerd.

In februari werd de terugkeer van het landelijke festival, na zeven jaar stilte, groots aangekondigd in de landelijke pers. De organisatie heeft echter onvoldoende kaarten verkocht om uit de kosten te komen. Tijdens het festival zouden artiesten per helikopter naar de drie festivalsteden worden gevlogen, vandaar de naam. Het zou onder meer gaan om André Hazes, Vengaboys en Jonna Fraser; in totaal zouden achttien acts optreden in het Stadspark.

De organisatie meldt op haar website dat de gestegen kosten, aanhoudende inflatie en de druk op de festivalmarkt de redenen zijn waarom het niet lukt. Wie al een kaartje heeft gekocht krijgt zijn geld terug, aldus de organisatoren.

Uit een artikel van Sikkom zou blijken dat de organisatie Alda Holding van Allan Hardenberg, op het randje van faillissement balanceert. Dat blijkt ook uit een artikel in de Volkskrant van oktober vorig jaar. Sikkom meldt verder: “Een aantal Groningse partijen, dat zou meewerken, voelt zich behoorlijk gepiepeld.” Een van die ondernemers meldt aan Sikkom: “Ze gooien het op de kosten, maar ze hebben gewoon een hele slechte line-up en kwamen veel te laat op de lijn bij productiebedrijven, dan wordt het lastig.”