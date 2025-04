Fietsvallei Brailleweg vanaf zondag week gesloten

Foto: Raymond Bos, Groningen Bereikbaar

De fietsvallei Brailleweg, de verbinding voor fietsers van en naar De Wijert, onder de A28 door, is vanaf zondag 27 april 09.00 uur tot vrijdag 2 mei 17.00 uur dicht.

De afsluiting is nodig omdat de rode steenstrips aan het viaduct over het fietspad moeten worden hersteld.

Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs het Noord-Willemskanaal (Julianaweg) en kunnen via de Van Iddekingeweg onder de A28 door. Andersom geldt dezelfde route: kom je vanaf de Vondellaan, dan fiets je via de Van Iddekingeweg en het Julianapad richting de Brailleweg.