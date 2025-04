Fietspaden rond Hoofdstation afgesloten

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Vanwege werkzaamheden is een fietspad bij het Hoofdstation sinds dinsdag afgesloten. Later deze maand gaat ook het fietspad Prof. H.C. van Hallpad dicht.

“Sinds dinsdag 15 april is het fietspad ‘Onderdoor’ langs het Hoofdstation dicht”, laat Groningen Bereikbaar weten. “Deze afsluiting duurt tot het najaar van 2026. Het fietspad Prof. H.C. van Hallpad, aan de andere kant van het Stadsbalkon, gaat later deze maand dicht. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2026. Het fietspad aan de noordzijde van de Stationsweg is wel open.” Het Stadsbalkon, met de ondergrondse fietsenstalling aan de voorzijde van het station, blijft wel bereikbaar. Fietsers worden omgeleid via de noordzijde van de Stationsweg.

De afsluitingen zijn nodig vanwege werkzaamheden voor het project Groningen Spoorzone. Van zaterdag 10 mei tot en met zaterdag 12 juli zijn er grootschalige werkzaamheden aan het spoor en het Hoofdstation. Er rijden dan in fases geen of minder treinen van, naar en via het Hoofdstation. Deze operatie heeft ook gevolgen voor fietsers en autoverkeer.

In onderstaande afbeelding een overzicht welke fietspaden afgesloten zijn: