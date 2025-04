Foto via Pixabay

Een fietser is donderdagochtend even na achten gewond geraakt bij een aanrijding aan de Peizerbaan in de wijk Laanhuizen. Dat meldt RTV Noord.

De fietser werd aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend.