FC Groningen zonder geschorste Tika de Jonge tegen Feyenoord

Foto Andor Heij. FC Groningen

FC Groningen middenvelder Tika de Jonge is woensdag niet van de partij in de inhaalwedstrijd in Rotterdam tegen Feyenoord.

De Jonge kreeg zaterdag in de uitwedstrijd tegen NAC in Breda twee gele kaarten en dus rood. Hij is daardoor automatisch voor een wedstrijd geschorst.

Tegen NAC ontbrak Leandro Bacuna vanwege een blessure. Bacuna is weer in training en maakt ook deel uit van de wedstrijdselectie tegen Feyenoord.

Het duel stond eerst gepland in maart, maar Feyenoord had in die periode internationale verplichtingen tegen Inter Milaan.

De wedstrijd in de Kuip begint woensdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Marc Nagtegaal.