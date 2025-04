FC Groningen wint overtuigend van Heracles en lijkt lijfsbehoud veilig te stellen

FC Groningen heeft woensdagavond met ruime cijfers gewonnen van Heracles Almelo: 4-1. In een uitverkochte Euroborg boekte de ploeg daarmee een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. De doelpunten voor Groningen kwamen van Marco Rente, Jorg Schreuders, Leandro Bacuna (penalty) en via een eigen doelpunt van Brian De Keersmaecker. Thomas Bruns tekende voor de eretreffer namens Heracles.

De wedstrijd begon in hoog tempo. Al in de vijfde minuut opende Marco Rente de score na een fraaie steekpass van Luciano Valente. Rente schoot de bal beheerst langs doelman Fabian de Keijzer: een bliksemstart voor de thuisploeg.

Niet veel later stond het al 2-0. In de zestiende minuut kreeg Jorg Schreuders de bal mee van Tika de Jonge. Schreuders draaide naar binnen en krulde de bal schitterend in de linkerbovenhoek. Het was het mooiste doelpunt van de middenvelder in dienst van FC Groningen tot nu toe

Heracles deed vijf minuten later iets terug via oud-FC Groningen-speler Thomas Bruns. Hij kreeg te veel ruimte op het middenveld en haalde hard uit: 2-1.

Na de enerverende openingsfase zakte het tempo iets, maar de wedstrijd bleef boeiend. In de 34ste minuut werd lang gekeken naar een mogelijke handsbal van Thom van Bergen in zijn eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot geen penalty toe te kennen.

Kort voor rust kreeg FC Groningen nog een goede kans via een vrije trap van Leandro Bacuna, maar De Keijzer redde knap. De ruststand was 2-1.

Na rust bleef het aantrekkelijk. In de 54ste minuut maakte Heracles een handsbal in het eigen strafschopgebied, waarna Bacuna de toegekende penalty overtuigend binnenschoot: 3-1.

Even later probeerde Jizz Hornkamp het namens Heracles met een omhaal, maar zijn poging leverde geen gevaar op.

In de 58ste minuut werd het 4-1 na een ongelukkig eigen doelpunt van De Keersmaecker. Luciano Valente kapte zich knap vrij en schoot op de paal. Via het been van de Heracles-verdediger belandde de bal in het eigen doel.

De rest van de wedstrijd kabbelde voort. FC Groningen hield controle, Heracles wist weinig meer te creëren. In de 85ste minuut kreeg Thom van Bergen nog een grote kans op de 5-1, maar hij schoot recht op de keeper.

Met deze zege zet FC Groningen een grote stap richting handhaving in de Eredivisie.