FC Groningen in uitverkochte Euroborg tegen Heracles

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen kan zich deze woensdagavond met bijna honderd procent zekerheid handhaven in de Eredivisie. Dan moet in de Euroborg wel even gewonnen worden van Heracles Almelo.

Bij winst komt de FC op 35 punten en dat is vrijwel altijd een garantie voor lijfsbehoud. De selectie van hoofdtrainer Dick Lukkien kan wel weer een succesje gebruiken: uit de laatste vier duels werd slechts één punt behaald. Heracles heeft inmiddels 35 punten en staat daarmee op de 9e plek.

De selectie van Lukkien is vrijwel compleet, op de langdurige geblesseerde Fofin Turay en Maxim Mariani na. Ook linksachter Wouter Prins is weer hersteld. Dat betekent dat de coach opnieuw keuzes moet maken: zet hij Thom van Bergen of Brynjólfur Willumsson in de spits? En wie van de vele middenvelders krijgt een basisplaats?

Hoofdcoach van Heracles is Erwin van de Looi, de man van wie Lukkien assistent was toen deze de baas op het veld was bij FC Groningen, van 2013 tot 2016. Samen wonnen ze in 2015 de KNVB-beker.

Het uitverkochte duel in de Euroborg begint woensdagavond om 20.00 uur. Scheidsrechter is Ingmar Oostrom.