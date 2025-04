FC Groningen verliest in de Euroborg van PSV

FC Groningen heeft zaterdagavond met 1-3 verloren van PSV. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op voorsprong. In de 11e minuut opende PSV de score na een doelpunt van Malik Tillman. Na bijna een halfuur spelen was het weer raak: Ivan Perišić maakte er 0-2 van. FC Groningen kon kort daarna wel wat terugdoen. In de 34ste minuut schoot Dave Kwakman op aangeven van Luciano Valente de aansluitingstreffer binnen. Pas in de slotfase gooiden de bezoekers met een kopbal van Bakayoko de wedstrijd in het slot.

FC Groningen kon tegen PSV weer beschikken over Tika de Jonge, die woensdagavond tegen Feyenoord een schorsing uit moest zitten. Ook Mats Seuntjens kon weer in de basis beginnen, hij werd in Rotterdam vervangen door Jorg Schreuders. Thijmen Blokzijl verliet vrijdag ziek de training en zat ook niet bij de wedstrijdselectie. Hij werd vervangen door Marvin Peersman.

PSV vroeg op voorsprong

Dan de wedstrijd: PSV zet vanaf het begin veel druk en Groningen moet even zoeken om daar een antwoord op te vinden. PSV slaat al vroeg toe als Malik Tillman de bal op de rand van het strafschopgebied kan binnenschieten. Net als in de verloren wedstrijd tegen Feyenoord (4-1) blijft de FC goed meekomen met de bezoekers. Luciano Valente en Thom van Bergen zijn meerdere keren gevaarlijk en Marco Rente weet een paar goede voorzetten te geven. Maar net nadat Luciano Valente de grootste kans op de gelijkmaker op Benitez ziet stuiten, gaat het aan de andere kant mis voor de FC: Ivan Perišić kan de bal op de punt van de vijfmeter-lijn in de rechterbovenhoek koppen.

Lang duurt het echter niet voor FC Groningen toch het net weet te vinden. Een prachtige actie van Thom van Bergen in de 34ste minuut, die Ledezma aftroeft, maar eenmaal in het strafschopgebied geen medespeler weet te vinden. De bal gaat even terug naar het middenveld waarna Valente de bal mee kan geven aan Dave Kwakman, die de bal genadeloos in de rechterhoek schiet.

Over en weer

Na de rust wil Groningen op jacht naar de gelijkmaken. Mats Seuntjens start niet aan de tweede helft en wordt vervangen door aanvaller Willumsson. Toch is het PSV dat na rust uit de startblokken schiet en het de Groningse moeilijk maakt. De eerste grote kans van de tweede helft is echter van Valente. Hij de schiet de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied hard en laag op het doel van PSV, maar de bal gaat net langs de tweede paal.

Lang gaat het over en weer. Groningen appelleert in de 70ste minuut nog voor een penalty als Willumsson naar de grond gaat in het strafschopgebied. Dat gaat scheidsrechter Nijhuis echter net even te makkelijk en ook de VAR ziet er geen penalty in. Even lijkt PSV in de 77ste minuut op een 1-3 voorsprong te komen. Een inzet van Luuk de Jong verdwijnt via een FC-verdediger in het doel van Groningen. De VAR grijpt nu wel in, het is namelijk buitenspel.

PSV beslist de wedstrijd in de slotfase

In de slotfase weten de bezoekers de wedstrijd in het slot te gooien. Bakayoko krijgt de bal in het strafschopgebied van FC Groningen op het hoofd. Hij kopt hem rustig binnen en Vaessen kan de bal alleen maar in het doel kijken. De VAR checkt nog voor buitenspel, maar het doelpunt blijft staan.

Ook in de zeven minuten extra tijd creëert Groningen weinig meer. De FC kon, net als tegen Feyenoord, lang meekomen maar moet ook in de eigen Euroborg in de slotfase buigen voor een topclub.