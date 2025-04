FC Groningen op oorlogssterkte tegen PSV op zaterdagavond

Foto Andor Heij. FC Groningen

FC Groningen kan komende zaterdag in een uitverkochte Euroborg met een vrijwel complete fitte selectie aantreden tegen PSV.

Ook zijn er geen spelers geschorst voor de wedstrijd tegen de ploeg uit Eindhoven.

Het duel tegen PSV komt vlot na de met 4-1 verloren wedstrijd tegen Feyenoord afgelopen woensdag. FC Groningen had om een dag uitstel kunnen vragen.

Maar dat gebeurde niet. “Wij zien en ervaren met elkaar dat onze avondwedstrijden in Euroborg iets magisch hebben”, aldus trainer Dick Lukkien. “We hebben heel veel goede thuiswedstrijden gespeeld op zaterdagavond en daar hopen we tegen PSV een vervolg aan te geven.”

Eerder dit seizoen verloor FC Groningen met 5-0 van PSV. Maar dat was in een periode dat PSV goed draaide. Inmiddels kwakkelt de ploeg uit Eindhoven en is een eventueel kampioenschap ver uit zicht. PSV staat tweede in de eredivisie op negen punten van koploper Ajax.

FC Groningen staat achtste en pakte sinds de winterstop behoorlijk wat punten.

De wedstrijd in de Euroborg begint zaterdagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van Bas Nijhuis.