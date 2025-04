Geflatteerd verlies FC Groningen tegen Feyenoord in De Kuip

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord met 4-1 verloren. De ploeg uit Stad speelde lange tijd goed mee en bleef tot diep in de tweede helft in de wedstrijd, maar in de slotfase liep de thuisploeg alsnog uit.

Trainer Dick Lukkien voerde twee wijzigingen door in zijn basisopstelling. Leandro Bacuna keerde terug in de ploeg als vervanger van de geschorste Tika de Jonge, terwijl Jorg Schreuders de voorkeur kreeg boven Mats Seuntjens.

Feyenoord start sterk, maar krijgt steeds meer tegenstand

De Groningers begonnen fel en wonnen in de openingsfase veel duels op het middenveld. Toch was het Feyenoord dat na tien minuten de score opende. Balverlies van Groningen leidde tot een snelle omschakeling, waarna Anis Hadj Moussa naar binnen kapte en de bal in de korte hoek achter Etienne Vaessen schoot: 1-0.

De Groningers lieten zich niet van de wijs brengen en bleven in hun spelopvatting geloven. Zelf werden ze nog niet gevaarlijk, maar Feyenoord kreeg via Paixão en Carranza mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Vaessen redde knap op een kopbal van de Argentijn, maar was na ruim een halfuur kansloos op een weergaloos schot van Paixão. De Braziliaan schoot van net buiten het strafschopgebied snoeihard in de kruising en verdubbelde zo de marge: 2-0.

Vijf minuten later bracht Groningen de spanning terug. Luciano Valente speelde Wouter Prins vrij, die op zijn beurt een harde voorzet afleverde. Schreuders stond op de juiste plek en tikte de bal beheerst binnen: 2-1. Feyenoord bleef gevaarlijk en raakte via Jakub Moder nog de lat. Kort voor rust werd een kopbal van Carranza afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Valente aan de andere kant een kans kreeg op de gelijkmaker, maar de bal net niet goed onder controle kreeg.

Indrukwekkend eerbetoon aan Peter Houtman

Vlak na de rust lieten de 1.200 meegereisde supporters zich opnieuw horen met een eerbetoon aan Peter Houtman. De oud-spits en voormalig stadionspeaker van Feyenoord lijdt aan Alzheimer en werd met een groot spandoek geëerd. “Topschutter aan de Zaagmuldersweg”, stond er te lezen, een verwijzing naar zijn tijd bij FC Groningen.

Beide supportersgroepen zongen vervolgens massaal “You’ll Never Walk Alone” voor Houtman, die zichtbaar geëmotioneerd reageerde.

Groningen dringt aan, maar Feyenoord slaat toe

FC Groningen kwam sterk uit de kleedkamer en zette Feyenoord onder druk. Schreuders vond met een voorzet Thom van Bergen, maar die kon net niet gevaarlijk worden. De ploeg van Lukkien had veel balbezit en bleef zoeken naar de gelijkmaker. Met de inbreng van spits Brynjólfur Willumsson voor Bacuna zette Groningen verder aan. Het uitvak liet zich luidkeels horen, terwijl Feyenoord loerde op de counter.

Een spannende slotfase volgde, waarin Groningen hoop bleef houden op een resultaat. Maar in de 82e minuut gooide Feyenoord de wedstrijd in het slot. Na een snelle aanval werd Paixão gevonden in het strafschopgebied, en de Braziliaan maakte zijn tweede van de avond: 3-1. In de slotminuut bepaalde invaller Ibrahim Osman de eindstand op 4-1.

PSV volgende tegenstander

Met deze overwinning klimt Feyenoord naar de derde plek in de Eredivisie. FC Groningen speelt zaterdagavond alweer de volgende wedstrijd. In een uitverkochte Euroborg is PSV om 20.00 uur de tegenstander.