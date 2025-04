Fascisme, wat was dat eigenlijk?

Foto: Monica Volpin via Pixabay

Fascisme is verbonden met de Tweede Wereldoorlog. Het woord fascisme wordt vandaag de dag steeds meer gebruikt in politieke discussies en in diverse media. Maar wat was fascisme nu eigenlijk, hoe ontstond het en wat betekent het voor de huidige tijd?

Jan Kooistra praatte erover in de OOG ochtendshow van 28 maart 2025 met Professor Doctor C.W.A.M. Aarts. Hij is hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De politieke stroming fascisme ontstond in 1919 in Italië onder Benito Mussolini. Onder zijn leiding kwamen in 1922 in Rome de fascisten aan de macht. Hij legt uit wat voor politieke stroming dit was en hoe fascisten aan de macht kwamen. Hij geeft antwoord op de vraag wat het verschil is tussen nazisme en fascisme. Ook belicht hij kenmerken als het inzetten van het wegzetten van groepen als zondebok en het verdacht maken en inperken van de pers. Aarts legt uit wat er aantrekkelijk is aan fascisme en waarom mensen zich eraan verbonden:

