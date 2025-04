Extra bussen naar en van Stad op Bevrijdingsdag

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Vanwege Bevrijdingsdag rijden op maandag 5 mei extra bussen in en rond Groningen. Er zijn festivals in Groningen, Assen, Emmen en Zwolle.

Vanwege het lustrumjaar zijn veel mensen maandag vrij en rijdt Qbuzz daarom de dienstregeling als op zaterdag. Op veel lijnen rijden extra bussen.

Reizigers uit Groningen kunnen vier keer per uur naar het bevrijdingsfestival in Assen met Qliner 309. Op de Qlinerlijnen van/naar Groningen rijden extra bussen, evenals op enkele streeklijnen. De nachtbussen uit Groningen en Meppel rijden ook in de nacht na Bevrijdingsdag. Ook rijdt speciaal de extra nachtbus 404 van Groningen via Marum naar Drachten. Per 10 mei rijdt deze nachtbus wekelijks elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht.

Het reizen met alle reguliere en extra bussen overdag en ’s nachts kan eenvoudig, door bij instappen in de bus met de bankpas in te checken en bij uitstappen van de bus uit te checken. Meer informatie over het vervoer rond Bevrijdingsdag is te vinden op www.qbuzz,nl/5mei.