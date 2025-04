Examenstunt csg Augustinus vroegtijdig beëindigd: “Veiligheid was in het geding”

Bron: Facebook CSG Augustinus

De examenstunt die afgelopen vrijdag plaatsvond op het csg Augustinus aan de Admiraal de Ruyterlaan is vroegtijdig beëindigd. Volgens de school kwam de veiligheid voor leerlingen en medewerkers in het geding.

“Verreweg de grootste groep leerlingen heeft zich prima gedragen, maar er was een kleine groep examenleerlingen die over de schreef is gegaan. Ook op een dusdanige manier dat we het programma onderbroken hebben, en leerlingen uit andere jaarlagen naar huis hebben gestuurd”, vertelt directeur Kevin Schadenberg van de school. Schadenberg baalt: “Het is de laatste officiële lesdag van de eindexamenleerlingen. Dat hoort een leuke en mooie dag voor iedereen te zijn. Helaas is dat niet goed gegaan.”

Wat is een examenstunt?

Bij een examenstunt, of ook wel laatste lesdag (lsd) genoemd, nemen leerlingen de school over. De school wordt bijvoorbeeld versierd, er worden pranks uitgehaald met het meubilair, zoals een lokaal naar de gang verplaatsen, of er worden leuke activiteiten georganiseerd. De dag kan het beste omschreven worden als een leuk, goed georganiseerde chaos, waarbij eindexamenleerlingen afscheid nemen van de reguliere lessen en zich voor gaan bereiden op de centraal schriftelijke eindexamens die in mei plaatsvinden.

Graffiti, deuren uit toiletten en scooters in het gebouw

Schadenberg: “Aanvankelijk begon de dag ook prima. In de aanloop naar de lsd was er door de leerlingen een dag georganiseerd in het kader van het thema casino. De school was versierd en er konden spelletjes gespeeld worden. In de loop van de ochtend ging het mis. Er werden met graffiti teksten aangebracht op muren, deuren werden uit de wc-ruimtes gehaald en met scooters reed men het schoolgebouw binnen. Ook werd op één van de verdiepingen een kraan opengedraaid en werd de afvoer afgesloten waardoor er waterlekkage ontstond.”

Eieren en rookbommen

Rond 09.30 uur werd er met meel en eieren gegooid en ook werden rookbommen afgestoken waarop het brandalarm in werking trad. “Op dat moment hebben we als schoolleiding ingegrepen. We hebben de lsd stilgelegd. De leerlingen uit de andere jaarlagen zijn naar huis gestuurd en de eindexamenleerlingen werd medegedeeld dat ze zich in de aula moesten melden. Daar hebben wij als opdracht gegeven dat ze de school konden gaan schoonmaken. Een groot gedeelte van de scholieren heeft daar gehoor aan gegeven. Helaas waren ook een aantal eindexamenleerlingen op dat moment al gevlogen.”

“Stevige gesprekken met leerlingen en ouders”

Op de redactie van OOG kwamen afgelopen weekend meerdere meldingen binnen van personen die hun zorgen uitten over de veiligheid op de school. Schadenberg vertelt dat om precies die reden is ingegrepen. “We monitoren op zo’n dag de situatie, en toen bleek dat het ’teveel van het goede’ werd, hebben we ingegrepen.” De school laat het er ook niet bij zitten. “Met verschillende leerlingen en hun ouders hebben we inmiddels een stevig gesprek gevoerd. We hebben nog niet met alle scholieren gesproken, omdat een deel verkleed rondliep. Dit onderzoek loopt nog.” Van schorsingen is geen sprake.

“Kosten willen we gaan verhalen op de daders”

Schadenberg sluit niet uit dat de acties gevolgen zullen hebben voor de leerlingen. “Er is schade aangericht. De graffiti moet van de muren verwijderd worden en er is schade in de toiletten en in de ruimte waar een waterkraan open heeft gestaan. De kosten voor het herstel willen we gaan verhalen op de daders.” Toch vindt de directeur het jammer voor een deel van de leerlingen: “Een grote groep eindexamenleerlingen heeft zich prima gedragen. Maar door het programma af te gelasten hebben we ook een afsluitende lunch met pizza en een evenement met een stokpaardenrace op het plein voor de school niet door laten gaan. Een groot deel van de leerlingen heeft goed geholpen met opruimen. Daarom heeft de school besloten het galafeest in Huize Maas, dat ’s avonds plaatsvond, wel door te laten gaan.”

“Wellicht in de toekomst een lsd op een externe locatie organiseren”

Het is niet de eerste keer dat het csg Augustinus genoemd wordt bij een lsd die mislukt. Dat roept de vraag op of zoiets niet voorkomen kan worden. Op andere scholen in de stad werken eindexamenleerlingen bijvoorbeeld samen met docenten om er een leuke dag van te maken voor iedereen. “Dat doen wij ook in de vorm van een commissie waarbij de plannen besproken worden. Maar ik denk dat het heel lastig is om zulke situaties te voorkomen. Dan zou je bij elke ingang een politieagent neer moeten zetten om leerlingen te fouilleren. Uiteraard gaan we als school dit evalueren. Wellicht moeten we zoiets in de toekomst op een externe locatie organiseren? Dat zijn vragen die op tafel liggen.”

Andere scholen

Het csg Augustinus is niet de enige school waar een lsd de afgelopen dagen niet verliep zoals gehoopt. Een andere school in de gemeente spreekt van kleine onvolkomenheden. Bij een school in de gemeente Westerkwartier werd een klaslokaal vol gier gepompt. De kosten van het schoonmaken van deze actie zullen op de desbetreffende leerlingen verhaald worden.