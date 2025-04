Euroborg uitverkocht voor WK-kwalificatieduel tegen Malta

De WK-kwalificatiewedstrijd die het Nederlands elftal op dinsdag 10 juni speelt in de Euroborg is uitverkocht. Dat laat de KNVB weten.

Het team van bondscoach Ronald Koeman speelt op 10 juni tegen Malta. Bij die wedstrijd zullen 22.000 toeschouwers aanwezig zijn. De afgelopen dagen konden de groepen ‘Oranje, Zilver en Blauw’ kaartjes kopen via de website van de KNVB. Mochten er daarna nog tickets overblijven, dan zouden deze vanaf donderdag in de vrije verkoop komen. Maar dat is dus niet nodig.

Bij het kwalificatieduel strijdt Oranje voor een plek op het WK van volgend jaar dat in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gehouden gaat worden. De wedstrijd tegen Malta is de tweede kwalificatiewedstrijd. Oranje is ingeloot in groep G waar naast Malta ook Finland, Litouwen en Polen deel van uit maken. De wedstrijd is bijzonder omdat het de eerste Oranje-wedstrijd is in 42 jaar die in Groningen gespeeld wordt.