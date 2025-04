Esperantotunnel voorzien van asfalt

Foto: Rieks Oijnhausen

De Esperantotunnel is de afgelopen dagen voorzien van asfalt. De bedoeling is dat de nieuwe verbinding over ruim een week open gaat voor het publiek.

De tunnel is vrijwel op dezelfde plek gekomen als waar tot april 2020 de Esperantokruising was. De spoorwegkruising stond bekend als één van de meest onveilige plekken in de stad Groningen. Fietsers, auto’s en bussen moesten hier samen vanuit verschillende richtingen het spoor oversteken. De voorrangsregeling was er niet voor iedereen duidelijk. Met de komst van een vierde spoor tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark moest de overweg gesloten worden.

De Esperantotunnel is bedoeld voor fietsers en voetgangers en maakt deel uit van de fiets- en wandelroute die van oost naar west door het Zuiderplantsoen loopt. De route verbindt de Herewegbuurt met de Oosterpoortbuurt. Afgelopen herfst dreigde de planning van het project in gevaar te komen. Er bleek sprake van een verzakking als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Voor de zekerheid werd de verdiepte ligging van de Zuidelijke Ringweg enkele uren afgesloten. Ook konden er een week lang geen treinen rijden. Uiteindelijk bleek de tegenvaller opgevangen te kunnen worden in de planning van het project.

Ondanks dat er nu asfalt ligt, kan er nog geen gebruik worden gemaakt van de tunnel. Een nieuwsfotograaf vertelt dat er hekken staan die de doorgang belemmeren. Maar het wachten duurt niet lang meer: de tunnel opent naar alle waarschijnlijkheid op 8 mei.