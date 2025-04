Erepenning gemeente Groningen voor Femke Eerland van Noorderzon

Femke Eerland - Foto: Walid Derzieh

Femke Eerland heeft dinsdag de Erepenning van de gemeente Groningen gekregen tijdens haar afscheidsbijeenkomst als directeur van Noorderzon.

De erepenning werd uitgereikt door locoburgemeester Kirsten de Wrede. Eerland startte in 2021 samen met Mark Yeoman bij Noorderzon, eerst als assistent. Later werd ze zakelijk leider en vanaf 2008 algemeen directeur. Ze speelde een doorslaggevende rol om het festival nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Noorderzon haalt elk jaar bijzondere acts uit de hele wereld naar Groningen en trekt telkens zo’n 140 duizend bezoekers.

Kirsten de Wrede: “ooit bestempeld als een festival voor thuisblijvers, is Noorderzon onder leiding van Femke Eerland uitgegroeid tot een festival waarvoor mensen juist thuisblijven.” Daarnaast vervulde ze een voortrekkersrol in het netwerk van belangrijke culturele instellingen in Groningen.

De Erepenning van Groningen wordt toegekend wegens ‘uitmuntende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. De penning ging de laatste jaren onder meer naar Anjet Daanje, Jurjen van der Meer en Jason Dourisseau.