Eieren vangen bij ei-lympics in Oosterpoort: “Het bakje gaat steeds hoger”

Foto: Kevin van der Laan

In de Oosterpoortbuurt heeft op paaszondag ei-lympics plaatsgevonden. Volgens Kevin van der Laan van de organisatie trok het evenement een groot aantal buurtbewoners.

Kevin, hoe is dit idee ontstaan?

“Je kunt spreken van een voorzichtige traditie. Dit is de derde keer dat het georganiseerd werd. Het initiatief is opgepakt door drie ondernemers uit de buurt: Café Merleyn, Friet van Piet en De Margondiër. Elke ondernemer verzorgt een onderdeel, waarbij andere buurtondernemers bijdragen, bijvoorbeeld in de vorm van prijzen. In de jaren negentig was het een hele levendige buurt. Dat heeft een tijdlang stilgelegen, maar dat zie je nu langzaam weer opbloeien. En dat is fantastisch.”

Hoe zag jullie programma er uit?

“Het programma begon om 12.00 uur bij De Margondiër. Zij hebben een paasbrunch georganiseerd. Hier kwamen zo’n tachtig mensen op af die gezamenlijk gesmuld hebben van broodjes en ander lekkers. Dit duurde tot 14.00 uur. En daarna begon het eieren vangen. Bij dit spelonderdeel maken we gebruik van een hoogwerker en rauwe afgekeurde eieren. De bedoeling is als volgt: een persoon laat de eieren vanuit het bakje naar beneden vallen, waar een persoon staat die ze moet vangen zonder dat de eieren kapot gaan. Daar kun je allerlei tactieken voor gebruiken. We zagen dat de ene tactiek beter uitpakte dan de andere.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Hoe kun je het beste een ei vangen? Foto: Kevin van der Laan

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen met schone kleding naar huis is gegaan….

“Er zijn inderdaad mensen smerig geworden. Bij de kinderen bleef de hoogwerker op een hoogte van vijf meter. Bij de volwassenen ging het bakje steeds wat hoger, tot het maximum van zo’n negentien meter. Ging een ei kapot, dan was je af. Uiteindelijk bleef er één iemand over en dat was de winnaar die een mooi prijzenpakket heeft gewonnen.”

Je klinkt enthousiast…

“Het was ontzettend leuk. Er hebben zo’n veertig mensen aan deelgenomen. En natuurlijk zijn er veel toeschouwers. Het is een stukje plezier en beleving en dat heeft het tot een leuke middag gemaakt. Er fietsten zelfs mensen langs die het zo leuk vonden dat ze even bleven staan kijken. Eén persoon vond het zo leuk dat hij zich direct heeft ingeschreven om nog mee te doen.”

En ik begreep dat dit niet het enige onderdeel was…

“We hadden ook een verkleedpartij. De mensen die het mooiste of beste verkleed waren die maakten kans op een prijs. En we hadden ook een eierbalwedstrijd. Dit werd georganiseerd door Friet van Piet. Het doel van deze wedstrijd was om zo snel mogelijk een eierbal te verorberen. Iemand lukte dit in 29 seconden en diegene werd uitgeroepen tot winnaar. Het zijn allemaal ludieke spelletjes, passend bij de dag van vandaag, maar we hebben het ontzettend leuk gehad.”

Hoe belangrijk is dit voor de Oosterpoortbuurt?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Als ondernemers groei je naar elkaar toe, maar ook de buurt komt dichter bij elkaar te staan. Ik denk dat je kunt zeggen dat de Oosterpoort een soort dorp is. De mensen kennen elkaar, de sfeer is goed. Maar door samen iets te doen, samen een leuke dag te beleven, zie je dat het verder versterkt wordt. En dat is waardevol.”