Dwangsom voor afvalverwerker Gideonweg: “Situatie moet opgelost worden”

Bewoners in de woontorens Brander en Stoker ervaren veel overlast van de activiteiten van een afvalverwerker aan de Gideonweg. Foto: Google Maps

Afvalverwerker PreZero aan de Gideonweg heeft van de provincie een dwangsom opgelegd gekregen. De fractie van D66 in de gemeenteraad zegt dat het hier het wachten op was en spreekt de hoop uit dat er nu eindelijk iets gaat veranderen.

“Omwonenden in de woontorens Stoker en Brander klagen al enkele jaren over overlast”, reageert raadslid Andrea Poelstra van D66. “Eigenlijk zijn de problemen ontstaan in 2022. Het bedrijf heeft toen het terrein waarop ze werken heringericht. Sindsdien hebben omwonenden bijvoorbeeld veel last van lawaaioverlast. Een shredder op het terrein maakt veel lawaai, en ook het aanleveren van containers met afval gaat met veel geluid gepaard. Zelf ben ik bij verschillende bewoners op bezoek geweest. Het is er niet te doen. Van in de vroege ochtend tot in de late avond wordt overlast ervaren.”

“Hoe geloofwaardig ben je als afvalverwerker als afval in de omgeving rondslingert?”

En geluid is niet het enige probleem. “Je hebt het ook over stof- en afvaloverlast. In de omgeving slingert heel veel afval rond. Naar aanleiding van eerdere berichtgeving heeft het bedrijf wel een schoonmaakactie gehouden, maar inmiddels slingert er al weer van alles rond. Het roept ook de vraag op hoe geloofwaardig je als afvalverwerker bent als het afval overal maar rondslingert.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Activiteiten op deze plek knellen”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen liet onlangs weten met de afvalverwerker in zijn maag te zitten. “Er vindt een aantoonbare overtreding van de vergunning plaats. Enkele maanden geleden ben ik hierop geattendeerd door onze ambtenaren. En het is iets waar ik mij veel zorgen over maak. Zelf ben ik ook in gesprek met de omwonenden. Die zorgen die zij hebben, erken ik, en daar moet wat mee gebeuren. Maar dat lost het probleem nog niet op. Duidelijk is dat de activiteiten van dit bedrijf op deze plek knellen.”

Dwangsom

De wethouder gaf aan in gesprek te zijn met de provincie. De Omgevingsdienst heeft nu ingegrepen door een dwangsom af te geven. Zij stellen dat de afvalverwerker verplicht is om afval dat zich buiten het terrein bevindt dagelijks op te ruimen. Tijdens inspecties is gebleken dat dit niet gebeurd. Daarom is een last onder dwangsom opgelegd om nieuwe overtredingen te voorkomen. De Omgevingsdienst zal de komende tijd de situatie scherp in de gaten houden. Dat doet ook D66. Poelstra: “We willen dat deze situatie opgelost wordt. De oplossing wat ons betreft is dat het terrein opnieuw ingericht wordt en dat het productieproces aangepast wordt, waardoor er niet meer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat lawaaioverlast wordt ervaren.”