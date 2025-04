Duikers in actie voor telefoon die in het water is gevallen in binnenstad

Eigenaresse Sanne met de teruggevonden telefoon. Foto: Recovery Divers

Een team van Recovery Divers heeft op Koningsdag een telefoon uit de Zuiderhaven gevist die een dag eerder in het water was gevallen.

“We kregen op Koningsdag een appje van Sanne die ons schreef dat haar telefoon in de binnenstad in het water was gevallen en of wij ook dergelijke zoektochten organiseerden”, vertelt Jochem Lub. “Als team hebben we snel kunnen schakelen, waardoor snel een team werd samengesteld dat naar Groningen is gereisd. Daar arriveerden we rond 13.30 uur.”

Weddenschap

Op de locatie wacht de eigenaresse van de telefoon het team op. “Samen met een groep zat ze te wachten op de kade, genietend van het zonnetje op deze feestelijke Koningsdag. Al snel proefden we ook enige hilariteit over het feit dat de telefoon in het water ligt en wij deze willen gaan opduiken. Want hoe groot is die vindkans nu eigenlijk? We krijgen ook te horen dat er een weddenschap is afgesloten. Er is een bedrag van vijftig euro ingezet of de telefoon wel of niet boven gaat komen. En doet het apparaat het nog? Stiekem moeten we er om lachen, omdat de kans op succes erg groot is. We konden dan ook al voorspellen dat de eigenaresse een leuk geldbedrag zou winnen.”

Twee minuten

Aanvankelijk is er wel wat verwarring over de precieze locatie. “Gelukkig waren er foto’s gemaakt van de plek, waardoor we de locatie vrij goed konden lokaliseren. Na het maken van een plan en het treffen van de nodige voorbereidingen gaat onze duiker Marja het water in. Aan de afdaallijn zakt ze naar beneden. De bodem loopt vanaf de kant schuin naar beneden en Marja hoopt dat de telefoon niet is weggegleden. Na twee minuten heeft ze de telefoon in haar handen en kan ze Sanne gelukkig maken. Die heeft haar telefoon terug en de weddenschap gewonnen.”

Het is niet voor het eerst dat de Recovery Divers in Groningen actief zijn. In januari werd op nagenoeg dezelfde plek de telefoon opgevist van Bernie. Meer informatie over Recovery Divers vind je op deze website.