Dudok-gebouw tijdelijk weer afgezet met hekken voor laatste werkzaamheden

Foto via Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

Al veel mensen hebben de afgelopen tijd van de nieuwe plek aan het water langs de Diepenring genoten. Maar het Dudok-gebouw aan de Turfsingel in Groningen is weer tijdelijk afgezet. Er worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd, in de aanloop naar de officiële opening in mei.

Op het dak worden voorbereidingen getroffen voor de installatie van zonnepanelen. Ook wordt de houten vlonder behandeld om de levensduur te verlengen.

De werkzaamheden konden eerder niet starten door het slechte weer en lange levertijden. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk klaar vóór de start van het terrasseizoen. De officiële opening is op 16 mei.

Het gebouw blijft tijdens de klus toegankelijk: tijdens de ‘proefweken’ is de kiosk van Vandeeg Vandaag gewoon open van donderdag tot en met zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur en op zondag van 12:00 tot 17:00 uur.