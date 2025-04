Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - Middelburg. Josefien Slump (l) scoorde vier keer voor Vijfje.

Drs. Vijfje neemt het in de eerste ronde van de play-offs voor het kampioenschap zaalvoetbal van Nederland op tegen Libertas uit Damwoude.

De Groninger studentes eindigden als derde in de eredivisie A. Libertas werd eerste in de eredivisie B.

De wedstrijd wordt volgende week vrijdag in Groningen gespeeld. De winnaar speelt in de halve finale een uit en thuiswedstrijd tegen Os Lusitanos. De Amsterdammers mochten de eerste ronde overslaan, vanwege de tweede plak in de eredivisie A.