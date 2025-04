Donitas Heren 1 kampioen Eerste divisie A

De volleyballers van Donitas zijn zaterdagavond kampioen geworden in de Eerste divisie A. In de Struikhal op de Zernike Campus werd DIO Bedum met 3-1 verslagen.

Vorige week kon het team het kampioenschap al ruiken. Stadsgenoot Veracles werd toen verslagen, waarbij men afhankelijk was van de wedstrijd tussen DIO Bedum tegen CSV. Als DIO in deze wedstrijd twee punten liet liggen, dan zou Donitas kampioen zijn geweest. Maar dat gebeurde niet. Alles moest dus gebeuren in de laatste wedstrijd van het seizoen. “Het is mooi om in de laatste wedstrijd, in een thuiswedstrijd, kampioen te worden. Maar het is ook mooi om zonder druk die laatste wedstrijd in te gaan”, liet Yarick Poiesz een week eerder voor de microfoon van OOG weten.

Wellicht dat er toch wat sprake was van wat zenuwen, want DIO begon voortvarend aan de wedstrijd en wist de eerste set met 20-25 te winnen. In de daaropvolgende sets zag een bomvolle Struikhal dat de gasten uit Bedum er niet meer aan te pas kwamen. Alle drie de sets werden met 25-18 gewonnen. Daarmee behaalde Donitas in totaal 67 punten uit 18 wedstrijden. DIO is tweede geworden in het klassement met 57 punten. CSV haalde evenveel punten, maar op basis van het aantal punten dat zij in de sets tegen kregen zijn zij derde geworden.