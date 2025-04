Donar toont karakter en wint van Antwerpen

Tavian Dunn-Martin van Donar (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zondag in eigen huis een verrassende zege geboekt op de nummer 6 van de competitie, Windrose Giants Antwerp. Halverwege het laatste kwart stonden de Groninger basketballers nog met 67-74 achter, maar de ploeg toonde karakter en won uiteindelijk met 88-82.

Op 1 maart verloor Donar in Antwerpen nog met 113-71, maar zondag was het vanaf het begin een echte wedstrijd, met de van blessures herstelde David Gabrovsek en James Karnik terug in de ploeg. Na het eerste kwart (20-22) nam Donar een voorsprong en bij rust was het 42-37 door een driepunter in de buzzer van Tavian Dunn-Martin.

Na rust kwam Donar nog met 47-39 voor, maar vervolgens kwamen de Belgen terug. Aan het eind van het derde kwart was het 60-63. In het laatste kwart kwam Giants nog voor te staan met 63-70 en later met 67-74. De spelers lieten het hoofd dit keer echter niet hangen en met nog 3 minuten op de klok was het 75-76 door een driepunter van Tim Hoeve. In de laatste minuten lukte bijna alles bij Donar, terwijl de schoten van Giants doel misten. Met nog een minuut op de klok kwam de zege niet meer in gevaar.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 21 punten (en 10 assists), James Karnik met 19 punten, Filip Brankovic met 17 punten en David Gabrovsek met 16 punten. Bij Giants was Michael Moore topscorer met 20 punten.

Komende zaterdagavond speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau een uitwedstrijd tegen Kangoeroes Basket Mechelen.