Donar-speler James Karnik vertrekt komende zomer naar Vancouver

James Karnik heeft zijn volgende club al gevonden. De Vancouver Bandits kondigde maandag de terugkeer van de Tsjechische forward/center aan, die aansluit zodra het BNXT-seizoen is afgelopen. Donar presenteerde Karnik afgelopen september als vervanger van de langdurig uitgeschakelde Dakota Quinn.

Karnik speelde in 2022 en 2024 al voor Vancouver, waar hij een ‘homegrown’ speler is. De Tsjechisch international groeide op in Canada en heeft er een gezin. In Groningen is Karnik een van de dragende spelers en goed voor gemiddeld 16.2 punten, 10.8 rebounds en 1.3 assists. De Vancouver Bandits komen uit in de Canadian Elite Basketball League, het hoogste niveau van Canada.

De Canadese competitie wordt voornamelijk in de zomer gespeeld en start op vrijdag 16 mei. Donar speelt zaterdag 10 mei de laatste wedstrijd in de reguliere competitie tegen Spirou Basket. De Groningers strijden op dit moment voor een plek in de daaropvolgende nationale play-offs. De club laat echter weten dat – mocht de nationale play-offs bereikt worden – James Karnik ook deze wedstrijden in het shirt van Donar zal spelen.