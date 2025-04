Donar maakt achterstand goed en wint van Leiden

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar heeft zondagmiddag in Leiden gewonnen van ZZ Leiden. De Groninger basketballers stonden kort voor rust nog ruim achter, maar wonnen alsnog: 79-81.

De ploeg van coach Jason Dourisseau begon zwak en kwam via 8-2 op 16-8, waarbij alle 8 punten gemaakt waren door James Karnik. Toch kwam Donar dichterbij en aan het eind van het eerste kwart was het 20-17. In het tweede kwart nam de thuisploeg al snel afstand, en met nog 2,5 minuut voor rust was het maximale verschil 18 punten, bij de stand 43-25. Na een time-out wist Donar het verschil te verkleinen tot 10 punten bij rust: 45-35.

Na rust bleef het verschil aanvankelijk ongeveer gelijk, maar daarna boog Donar een 55-47 achterstand om in een 57-61 voorsprong aan het eind van het derde kwart, mede door een zestal geraakte driepuntsschoten. In het laatste kwart liep Donar eerst verder uit, naar 59-67. ZZ Leiden gaf niet op en wist bij 73-72 weer op voorsprong te komen. Een spannend slot volgde. Met nog 16 seconden op de klok, bij de stand 79-79, wist James Karnik van dichtbij de basket te scoren. Een bonus vrije worp ging mis, maar in de slotseconden wist Leiden een driepuntsschot niet te raken.

Topscorers bij Donar waren James Karnik met 24 punten, David Gabrovsek met 18 punten, Filip Brankovic met 13 punten en Tavian Dunn-Martin met 12 punten. Bij ZZ Leiden was Roeland Schaftenaar topscorer met 14 punten.

Komende zondag speelt Donar in Brussel tegen Brussels Basketball.