Donar heeft geen moeite met BAL

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar heeft dinsdagavond een gemakkelijke overwinning geboekt op PrismaWorx BAL. In Weert werd het 71-92.

Bij Donar speelde David Gabrovsek weer mee. De Groninger basketballers stonden alleen halverwege het eerste kwart even op achterstand (5-2), maar daarna schoot Donar met scherp. Vooral Tavian Dunn-Martin en James Karnik waren aanvallend aanwezig. Na het eerste kwart was de stand 16-26. Bij rust was de thuisploeg 1 punt ingelopen: 36-45.

In het derde kwart waren het wederom Dunn-Martin en Karnik die veel scoorden, terwijl de thuisploeg op slechts 12 punten gehouden werd. Aan het eind van het derde kwart was het 48-74. In het laatste kwart werd het verschil iets kleiner.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 26 punten, James Karnik met 24 punten (+ 15 rebounds) en Filip Brankovic met 13 punten. Bij BAL was Lionel Colson topscorer met 19 punten.

Door de overwinning is Donar een plaatsje gestegen in de BNXT League. De ploeg van coach Jason Dourisseau staat nu op de vijftiende plek met 18 punten uit 29 wedstrijden. Komende donderdag speelt Donar een thuiswedstrijd tegen Den Helder Suns.