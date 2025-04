Donar bezuinigt en zet commercieel manager aan de kant: ‘Naweeën van faillissement’

Uitblinker James Karnik van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar neemt afscheid van commercieel manager Daan Löwik. De basketbalclub doet dat naar eigen zeggen vanwege bedrijfseconomische redenen.

Volgens Donar worden de taken van Löwik overgenomen door andere medewerkers of op een andere manier ingevuld. “We hebben geprobeerd te zorgen voor een soepele overdracht”, schrijft Donar in een verklaring. “Maar het valt niet uit te sluiten dat er zaken tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Löwik moet vertrekken om financiële redenen, stelt de club: “We kampen nog steeds met de naweeën van het faillissement van het ‘oude’ Donar. Het is daarom nodig om structureel zaken te veranderen in onze bedrijfsvoering.”

Het ‘oude Donar’ ging in de zomer van 2023 failliet. Met steun van supporters (die zeven ton bij elkaar verzamelden) en voorvechter Jakob Klompien, herrees Donar als een nieuwe organisatie.

Maar helemaal soepel liep het financieel nog niet in het eerste seizoen na de doorstart. De club maakte een half miljoen euro verlies. Dat was niet geheel onverwacht, omdat Donar in de BNXT-League moest werken met een beperkt budget als ‘boete’ voor het faillissement. Het verlies werd gedekt uit eigen vermogen. Ook dit seizoen verwacht Donar met een verlies af te sluiten.