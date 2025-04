Dinsdag kans op mist en later op de dag zonneschijn

Foto: Joris van Tweel

Na een zonnige maandag, begint dinsdag met mistbanken. Niet getreurd, de zon komt ook door. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis valt in het midden van de week een koud dipje met bewolking, maar daarna lopen de temperaturen op en komt ook de zon weer vaker om de hoek kijken.

“Dinsdagochtend eerst kans op mistbanken. Verder zijn er enkele wolkenvelden en is er geleidelijk aan steeds vaker zon. Het blijft droog en het wordt 13 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Woensdag is er veel bewolking en waterkoud bij 9 of 10 graden als maximumtemperatuur. Het is rustig weer.

Donderdag is er weer geregeld zon en loopt het kwik op naar 13 of 14 graden. Ook dan blijft het droog.

Vrijdag is er flink wat zon en loopt het kwik nog verder op, de maximumtemperatuur komt uit rond 17 graden.

Tijdens het weekend zou het nog wel eens warmer kunnen worden en neemt ook de kans op een bui vanaf zondag toe. Meer daarover op de weerpagina.”