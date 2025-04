“Dinsdag kans op een stevige bui met onweer, komende dagen buitjes”

Foto Andor Heij

De komende dagen blijft het niet droog. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er op dinsdag kans op een stevige bui met mogelijk een slag onweer.

“Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden en neemt de bewolking in de middag toe”, vertelt Kamphuis. “In de namiddag neemt de kans op een stevige bui toe waarbij er een kleine kans is op een slag onweer. Het wordt 23 of 24 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 10 graden.”

“Woensdag is er veel bewolking en kan er zo nu en dan lichte regen vallen. Met 13 graden als maximumtemperatuur is het een stuk koeler. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. Op Witte Donderdag is er veel bewolking met vooral ten oosten van de stad kans op een buitje. Met een zwakke of matige noordwestenwind is het koel, het wordt 11 graden. Op Goede Vrijdag is het koel bij amper 10 graden. Er is veel bewolking en er valt een bui.”

