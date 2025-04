Dinsdag begint met nevel of mist, later zon en wat sluierbewolking

Foto Andor Heij

De zomer komt een kijkje nemen in Groningen. Volgens Johan Kamphuis lopen de temperaturen gedurende de week op met een hoogtepunt op donderdag. Dan wordt het mogelijk zo’n 25 graden.

“Dinsdag in de vroege ochtend is er kans op nevel of een mistbank. Verder zijn er perioden met zon en trekt er wat sluierbewolking over. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke of matige noordelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Woensdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het 22 of 23 graden. Het blijft droog en het is rustig weer.

Donderdag is het vrij zonnig en warm met 24 of 25 graden, Het blijft droog en rustig weer.

Vrijdag neemt de kans op een bui toe. Verder is er ook geregeld zon en wordt het 18 graden.

Alles over het weekendweer? Lees het op de weerpagina of luister om 8:50 naar de OOG-Ochtendshow.”