Deelnemers gezocht voor Open Monumentendag

Boerderij Dinghweer aan de Hemerterweg bij Lellens is een Rijksmonument. Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70958157

Halverwege september is het weer Open Monumentendag. Er wordt gewerkt aan een gevarieerd programma tijdens het twee dagen durende evenement. Het organiserende comité in onze gemeente zoekt daarom naar nieuwe deelnemers.

Eigenaren van monumenten kunnen hun pand openstellen voor publiek. Ook verhalen over de geschiedenis van een gebouw zijn welkom.

Het thema van dit jaar is ‘De kunst van het kijken’. Volgens het Comité Groningen van de Open Munumentendag wordt de stad steeds kleurrijker. Een toenemend aantal panden krijgen de historische kleuren terug. Die passen, zo stelt het comité, veel beter bij de architectuur. Ook ornamenten en bouwstijlen komen zo veel beter tot hun recht, aldus het comité. Stilstaan en kijken is daarom de moeite waard.

De Open Monumentendag vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 september 2025. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via omd@groningen.nl of bellen naar 06 5028 0732. Meer informatie is hier te vinden.